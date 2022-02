Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Rauchentwicklung aus Wohnung im zweiten Obergeschoß

Bonn (ots)

Rauchentwicklung aus Wohnung.

Bonn-Kessenich, Pützstr., 02.02.2022, 08.26 Uhr. Am frühen Vormittag wurden Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Bonn zu einer Rauchentwicklung in den Ortsteil Kessenich gerufen. In einer Wohnung im zweiten Obergeschoß drang schwarzer Rauch aus einem Fenster. Der Wohnungsinhaber der verrauchten Wohnung alarmierte umgehend die Feuerwehr und alle Bewohner des Hauses, sodass beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte keine Personen mehr im Gebäude waren. Die zuerst eintreffenden Rettungskräfte der Feuerwehr verschafften sich unter schwerem Atemschutz über den Treppenraum den Zutritt zur verrauchten Wohnung, zeitgleich wurde eine Drehleiter für einen möglichen zweiten Löschangriff auf der Rückseite des Gebäudes in Stellung gebracht. Der Kleinbrand in der Wohnung konnte durch die eingesetzten Kräfte schnell gelöscht werden. Zur Kontrolle der übrigen Wohnungen kam ein weiterer Trupp unter Atemschutz zum Einsatz. Lüftungsmaßnahmen mittels Lüfter wurden ebenfalls eingeleitet. Die Einsatzstelle wurde der vor Ort tätigen Polizei übergeben. Personen kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz waren 23 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienst und der Einsatzführungsdienst.

