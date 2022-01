Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Zwei Brandstellen auf dem ehemaligen Schlachthofgelände Bonn

Bonn

2 Brandstellen auf dem ehemaligen Schlachthofgelände

Bonn - Endenich, Immenburgstraße, 12.01.2022, 17.33 Uhr.

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden am frühen Mittwochabend zu einem Gebäudebrand auf dem alten Schlachthofgelände in die Immenburgstraße alarmiert. Die erst eintreffenden Einsatzkräfte mussten gleich zwei verschiedene Brandstellen auf dem alten Gelände im Abstand von mehreren Metern in Angriff nehmen, so wurden zeitgleich zwei voneinander unabhängige Löschangriffe mit jeweils einem Löschrohr zur Brandbekämpfung durchgeführt. Die Brände waren aufgrund ihrer Größe schnell unter Kontrolle und abgelöscht. Eine umfassende Kontrolle durch Atemschutztrupps auf Personen in den betroffenen Gebäuden verlief ergebnislos. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurden die Brandstellen mit einer Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester kontrolliert. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach Abschluss des Einsatzes gegen 19.00 Uhr konnten die Einsatzkräfte ihre Wachen anfahren.

Im Einsatz waren 26 Einsatzkräfte der Feuerwache 1 und der Löscheinheit Endenich der Freiwilligen Feuerwehr Bonn, des Rettungsdienstes sowie des Führungsdienstes.

