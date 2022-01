Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Person verletzt nach Sturz in Baugrube.

Bonn (ots)

12.01.2022, Von-Hompesch-Straße.

Auf dem Gelände eines Klinikums in Bonn-Medinghoven stürzte am Morgen eine Person in eine Baugrube. Die Person wurde dabei verletzt, konnte aber nach Erstversorgung zügig durch die Feuerwehr gerettet werden.

Um 07:16 Uhr alarmierte die Leitstelle Kräfte nach dem Stichwort "Technische Hilfeleistung - Höhe/Tiefe" an die Einsatzstelle in Medinghoven. Die Person wurde bei Eintreffen der Feuerwehr durch Personal des Klinikums und des Rettungsdienstes versorgt, weiterhin war die Lagerung auf einem Rettungsbrett bereits erfolgt. Die Rettung aus der ca. 3m tiefen Baugrube konnte dann ohne weitere technische Hilsmittel erfolgen. Zur Ermittlung der Unfallursache hat die Polizei die Einsatzstelle übernommen.

Im Einsatz befanden sich 30 Kräfte der Feuerwachen 1, 2 und 3 der Berufsfeuerwehr, die Löscheinheiten Duisdorf und Holtorf der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie der Führungsdienst.

