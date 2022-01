Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Verkehrsunfall in Tannenbusch

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden am Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der Hohe Straße in Tannenbusch gerufen. Ein Kleinwagen war von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Pfosten geprallt und auf die Fahrerseite gekippt. Die Einsatzkräfte stabilisierten das Fahrzeug, verschafften sich Zugang zum Innenraum und retteten die Fahrerin anschließend über die Heckklappe. Sie wurde durch den Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus transportiert. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte der Feuerwache Tannenbusch.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell