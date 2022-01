Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Kleinbrand in Küche in Vilich-Rheindorf

Bonn (ots)

27.01.2022, 10:22 Uhr

Am Donnerstagvormittag meldete ein Anrufer einen Brand in einem Einfamilienhaus in Vilich-Rheindorf. Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte brennendes Mobiliar in der Küche des Gebäudes bestätigt werden. Die Bewohnerin des Hauses wurde bereits durch einen Nachbarn aus dem Haus geführt und betreut.

Die Einsatzkräfte entfernten das Brandgut aus dem Haus, löschten dieses ab und führten Lüftungsmaßnahmen durch.

Die Bewohnerin wurde durch den Rettungsdienst behandelt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert.

Die Maßnahmen waren gegen 12:00 Uhr beendet.

Im Einsatz befanden sich 25 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 2, der Feuer- und Rettungswache 1, der Freiwilligen Feuerwehr Geislar, der Freiwilligen Feuerwehr Sankt-Augustin Meindorf, der Rettungs- sowie der Führungsdienst.

