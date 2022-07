Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Leicht-/Kleinkrafträdern

Hermeskeil (ots)

Am 03.07.2022, im Zeitraum von 01:00 - 09:30 Uhr, kam es auf dem hauseigenen Parkplatz des Anwesens der Saarstraße 12 in Hermeskeil zu einer Sachbeschädigung an zwei Leicht-/ Kleinkrafträdern. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden diese durch bislang unbekannte Täter umgestoßen und dadurch beschädigt. Zudem wurden bei einem der beiden Fahrzeuge gezielt der Luftfilter sowie die linke Karosserieverkleidung abmontiert, jedoch nicht entwendet. Weiterhin wurde in diesem Zusammenhang die Alarmanlage des Fahrzeugs abgeklemmt.

Hinweise nimmt die örtliche Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Rufnummer 06503/9151-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell