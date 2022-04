Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeug zerkratzt - Aus Rollstuhl gestürzt - An Terrassentür geklopft - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Aus Rollstuhl gestürzt

Eine Verletzung am Kopf zog sich eine 81-Jährige wohl bereits am Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr zu, als sie mit ihrem elektrischen Rollstuhl in der Baltenstraße mit einem Rad über die Bordsteinkante fuhr und daher aus dem Rollstuhl auf die Straße stürzte. Die Seniorin wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Neresheim: Fahrzeug übersehen - 1000 Euro Schaden

An der Kreuzung Nördlinger Straße / Hauptstraße übersah ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr den vorfahrtsberechtigen Ford Focus eines 27-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Aalen: Von der Sonne geblendet - Kettenreaktion

Auf rund 6500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag entstand. Kurz nach 14 Uhr musste eine 26-Jährige ihren Audi verkehrsbedingt auf der Stiewingstraße abbremsen. Ein 82-Jähriger erkannte dies zu spät, da die Sonne wohl derart blendete, dass er die Bremslichter nicht sah, weshalb er mit seinem VW Golf auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi im weiteren Verlauf auf den Renault eines 61-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall erlitt die 26-Jährige leichte Verletzungen; sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Essingen: Fahrzeug zerkratzt

Zwischen Donnerstagmittag 12 Uhr und Dienstagnachmittag 16 Uhr zerkratzten Unbekannte einen Jeep, der in diesem Zeitraum in der Hauptstraße abgestellt war. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Eine 70-Jährige verursachte am Mittwochmittag einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand. Gegen 13.30 Uhr bog sie mit ihrem Toyota von der Alten Heidenheimer Straße kommend, nach links in die Walkstraße ein. Hierbei übersah sie den VW Passat eines 38-Jährigen und streifte diesen. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Wört: An Terrassentür geklopft

Gegen 13 Uhr am Mittwochmittag kam ein bislang unbekannter Jugendlicher an die Terrassentüre eines Wohnhauses in der Straße "Schönborn" und klopfte dort an. Als die 12-jährige Tochter der Hausbesitzer öffnete, fragte er diese nach deren Mutter und schlug anschließend grundlos dem Mädchen mit der Faust auf die Nase. Anschließend ging der Unbekannte, der anscheinend einen größeren schwarzen Hund mit grünem Halsband dabeihatte, in südliche Richtung (Gerhof bzw. Unterdeufstetten) davon. Aussagen des Mädchens zufolge führte der Täter auch ein rotes Brecheisen mit sich. Der Unbekannte ist ca. 16 Jahre alt und ca. 170 cm groß, schlank und hat blonde kurze Haare. Bekleidet war er mit einem grauen Pullover und einer blauen Hose. Wer hat den Jugendlichen gesehen oder kennt eine Person, auf welche die Beschreibung zutrifft? Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Tannhausen, Tel.: 07964/330001.

Ellwangen: 54-Jährige bestohlen

Während ihres Aufenthaltes in einem Einkaufsmarkt entwendete ein Unbekannter die Handtasche einer 54-Jährigen, welche diese im Einkaufswagen deponiert hatte. Der Täter entwendete den Geldbeutel, in welchem sich ein größerer Geldbetrag befand und ließ die Tasche im Behinderten-WC des Ladens zurück. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Heuchlingen: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1158 zwischen Heuchlingen und Schechingen erfasste ein 42-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 2.30 Uhr mit seinem Opel ein die Fahrbahn querendes Reh. Beim Anprall des Tieres entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 21-Jährige ihren Ford am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr auf der Landesstraße 1161 zwischen Bargau und Heubach abbremsen. Eine 49-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Mercedes auf, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

