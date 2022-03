POL-PDWIL: Betrunkener Kraftfahrzeugführer gestoppt

Wittlich (ots) - Am Montag, 28.02.2022, gegen 20.00 Uhr, wurden an einem auf dem Rommelsbach-Parkplatz abgestellten, roten Peugeot, die beiden hinteren Reifen vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerstört. Hinweise werden an die Polizei Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten. Rückfragen bitte an: Fabian Hilgers, PK Schlossstraße 28 54516 Wittlich Telefon: 06571/926-0 Fax: 06571/926-150 piwittlich@polizei.rlp.de ...

mehr