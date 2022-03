POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Pkw durch Reifenstechen

Sehlem (ots) - In dem Zeitraum vom 01.03.2022, gegen 19:00 Uhr - 02.03.2022, gegen 17:30 Uhr kam es in der Klausener Straße in Sehlem zu einem Einbruch. Bisher unbekannte Täter hebelten das Esszimmerfenster im Erdgeschoss eines Einfamilienwohnhauses auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu dem Gebäudeinneren. Die Schadenshöhe und das Diebesgut sind derzeit noch nicht bekannt. Zeugenhinweise und verdächtige Wahrnehmungen werden an die Polizei in Wittlich unter der ...

