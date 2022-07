Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Grenzach: Spielautomat aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Auf unbekannte Art und Weise haben sich Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch, 27.07.2022, Zutritt zu einer Gaststätte in der Markgrafenstraße verschafft. Der oder die Unbekannten hebelten einen Geldspielautomaten auf und entnahmen das darin befindliche Bargeld. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch unbekannt. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624/98900) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht in der Markgrafenstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell