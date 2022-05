Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeiberichte aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/A27

-Fahrer unter Drogeneinfluss-

Am 21.05.2022 führte der Zoll eine Kontrolle auf dem Autobahnparkplatz Nesse-Ost (Richtungsfahrbahn Cuxhaven) durch. Gegen 18.30 Uhr wurde ein 33-Jähriger mit seinem Audi A4 kontrolliert. Bei dem Fahrer aus Osteuropa bestand der Verdacht auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Zuständigkeitshalber wurden Beamte des Polizeikommissariats Geestland hinzugezogen. Durch einen Vortest wurde der Verdacht bestätigt, sodass dem Audi-Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden.

+++++

Geestland/Sievern

-Verkehrsunfall / Fahrer unter Alkoholeinfluss-

Am 21.05.2022, gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 49-Jähriger aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste die Straße Wremer Specken (K66) aus Richtung Wremen kommend in Richtung Debstedt. Im Bereich Sievern, Langenacker, bog er mit seinem VW Tiguan nach links ab. Hierbei kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt. Ein Alcotest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Der Gesamtschaden wird auf 3500,- Euro geschätzt.

+++++

Bremerhaven/A27

-Pkw-Fahrerin unter Alkoholeinfluss-

Am 22.05.2022 wurde dem Polizeikommissariat Geestland ein Pkw mit auffälliger Fahrweise auf der A27, in Richtung Cuxhaven gemeldet. Die Beamten konnten den Fiat 500 gegen 06.15 Uhr an der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum anhalten. Bei der Kontrolle wurde der Grund für die Fahrauffälligkeit festgestellt: Die 28- jährige Fahrerin aus Bremerhaven war erheblich alkoholisiert. Der Alco-Test ergab einen Wert von 1,18 Promille. Der jungen Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde vorerst einbehalten, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell