Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sattelauflieger samt Ladung gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sattelauflieger samt Ladung gestohlen Neuenstein - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Montag (19.07.) einen roten Sattelauflieger der Marke "KRONE" von einem frei zugänglichen Parkplatz eines Speditionsgeländes in der Straße "In den Auewiesen". Der Auflieger, mit dem amtlichen Kennzeichen TS-TE 705, war zur Tatzeit mit einem Stapler sowie diversen Dichtstoffen beladen. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt rund 40.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Sandra Hanke, Pressesprecherin

