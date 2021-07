Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vollsperrung der A5 Höhe Alsfeld nach tödlichem Verkehrsunfall - Erstmeldung -

Alsfeld (ots)

Gegen 04:50 Uhr befuhr ein mit 3 Personen besetzter PKW die BAB 5 in Fahrtrichtung Kassel. Zwischen den Anschlussstellen Alsfeld West und Ost ist eine Nachtbaustelle eingerichtet und der rechte Fahrstreifen gesperrt. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Fahrer nahezu ungebremst gegen den Sperranhänger der Baustellenabsicherung. Der Beifahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, der Fahrer und der andere Insasse wurden verletzt. Die BAB ist zur Zeit voll gesperrt, der Verkehr wird an der Anschlussstelle Alsfeld Ost abgeleitet. Zur Klärung der Unfallursache wird ein Sachverständiger hinzugezogen. Peter Lang, Polizeiführer vom Dienst

