POL-MR: Aufbruchspuren + Einbruch in Wohnwagen + Altkleidercontainer aufgebrochen + Motorrollerdiebstahl gescheitert + E-Bike gestohlen + Graffiti + Fahren unter.... + Unfallfluchten

Sarnau - Aufbruchspuren an der Haustür

An der Eingangstür eines Einfamilienhauses im Ruppersbergweg entstand durch einen Einbruchversuch ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Die Tür blieb allerdings zu und der oder die Täter damit ohne Beute. Der versuchte Einbruch war zwischen Samstag, 04. Juni und Sonntag, 19. Juni. Wem ist in dieser Zeit rund um den Tatort etwas aufgefallen? Wer hat fremde Personen und/oder Fahrzeuge in der Straße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Zusatz: Wer wissen möchte, wie man sein Haus oder seine Wohnung schützen kann, der kann sich sehr gerne mit dem Kriminalpolizeilichen Berater der Polizei in Verbindung setzen. Seine Beratung vor Ort ist produktneutral und kostenlos. Den Kriminalpolizeilichen Berater der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf erreichen sie unter Tel. 06421 406 123 oder per Mail beratungsstelle.ppmh@polizei.hessen.de.

Günterod - Einbruch in Wohnwagen abgebrochen

An dem weißen Wohnwagen mit LDK-Kennzeichen entstand durch den Aufbruch der Tür ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. nach ersten Sichtungen fehlt aus dem Wohnwagen nichts. Der Einbruchsversuch war von Sonntag auf Montag, 19/20 Juni, zwischen 20 und 18.50 Uhr. Der Anhänger stand zur Tatzeit auf einem Abstellplatz im Feld in der Verlängerung der Dorfstraße. Wer hat in der fraglichen Zeit Personen an dem Wohnwagen gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Neustadt - Altkleidercontainer aufgebrochen

Durch den Aufbruch entstand an dem Altkleidercontainer in der Niederkleiner Straße ein reiner Sachschaden von mindestens 300 Euro. Ob aus dem Container Kleidung fehlt, ist nicht bekannt. Der Inhalt des Containers war durchwühlt, die Kleidung auf der Straße und dem Gehweg verteilt. Die Tat ereignete sich am Sonntag, 19. Juni, zwischen 17 und 17.15 Uhr. Zur Tatzeit hielt sich eine größere Gruppe von mindestens 15 Personen, darunter wohl augenscheinlich drei erwachsene Frauen, der Rest Kinder, auf. Die Polizei fahndete nach einer Gruppe, konnte eine feststellen und stellte letztlich die Identitäten fest. Beute fanden die Beamten nicht. Die Gruppe stritt den Einbruch in den Kleidercontainer ab. Die Ermittlungen dauern an.

Marburg - Diebstahl eines Motorrollers misslungen

Zwischen 22.30 Uhr am Freitag und 09 Uhr am Samstag, 18. Juni, kam es in der Biegenstraße zu einem versuchten Diebstahl eines blau grünen Motorrollers. Der oder die Täter hatten es auf eine Honda Bali abgesehen, die ordentlich gesichert an einem Fahrradabstellplatz stand. Der oder die Täter müssen sich länger mit dem Zweirad beschäftigt haben und dürften dabei auch nicht lautlos gewesen sein. Sie haben den Lenker mit großer Gewalt überdreht und so das Lenkerschloss zerstört. Zudem wurden Verkleidungsteile und Stecker bzw. Kabel herausgerissen, was auf den Versuch eines Kurzschließens hindeutet. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - E-Bike gestohlen

Aus dem Keller eines Mehrparteienhauses in der Heinrich-Heine-Straße stahl ein Dieb ein schwarzes Pedelec, Haibike SDURO HardSeven SL im Wert von 1663 Euro. Der Diebstahl des MTB war zwischen 17.50 Uhr am Sonntag und 12.15 Uhr am Montag, 20. Juni. Wer hat verdächtige Beobachtung am oder im Haus oder in der Heinrich-Heine-Straße gemacht? Wo ist ein solches Rad plötzlich "neu" aufgetaucht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Graffiti

Zwischen Freitag, 17 und Montag, 20. Juni schrieben Unbekannte mit roter und weißer Farbe Buchstaben und Worte auf eine Heizungstür und die Haupteingangstür eines zur Universität gehörenden Gebäudes in der Wilhelm-Röpcke-Straße. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigungen durch Graffiti und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Weimar - Scooter ohne Versicherung - Fahrer unter Drogeneinfluss

Die Polizei überprüfte am Montag, 20. Juni, gegen 13 Uhr, in der Herborner Straße einen Scooter, weil kein Versicherungskennzeichen montiert war. Die Kontrolle zog die Sicherstellung des Rollers nach sich. Außerdem musste der 25 Jahre alte Fahrer nach einem auf THC reagierenden Drogentest mit zur Blutprobe.

Lixfeld - Positiver Drogentest

Die Polizei Biedenkopf beendete am Montag, 20. Juni, um 20.50 Uhr, in Lixfeld die Autofahrt eines 29 Jahre alten Mannes und veranlasste eine Blutprobe. Sein Drogentest hatte auf THC und Kokain reagiert.

Cappel - 1,19 Promille vor 7 Uhr

Erst lag er wohl bewusstlos oder vielleicht schlafend in einem Auto, dann zeigte er sich gegenüber dem Rettungsdienst renitent und schließlich war der Mann wieder ganz ruhig. Der Alkotest des 44 Jahre alten Mannes zeigte heute Morgen (Dienstag, 21. Juni) um 06.50 Uhr einen Wert von 1,19 Promille. Da der Mann unter dem Verdacht steht, das Auto gefahren zu haben, veranlasste die Polizei eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Unfallflucht im Ginseldorfer Weg -Schaden an grauem SUV

Die Besitzerin hatte den grauen Hyundai Santa Fe erst amMontag, den 20. Juni auf sich zugelassen. Sie stellte den SUV um 16.30 Uhr am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Ginseldorfer Weg 36 b ab und stellte um 18.30 Uhr einen frischen Unfallschaden vorne links fest. Im Kotflügel waren eine Delle und Kratzer und auch der Außenspiegel wies Kratzer auf. Sowohl ein Unfallhergang als auch das Unfallverursachende stehen nicht fest. Die Spuren am Santa Fe ließen keine Rückschlüsse auf das verursachende Fahrzeug zu. Bei den vorhandenen schwarzen Spuren handelt es sich höchst wahrscheinlich um Gummi- oder Plastikabrieb. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum verursachenden Auto und/oder dessen Fahrer machen? Wo steht seit Montagnachmittag ein Fahrzeug mit frischen Abriebspuren an den Gummi- oder Plastikteilen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Unfallflucht auf dem Firmengelände

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken oder bei einem sonstigen Rangiermanöver stieß ein noch unbekanntes Fahrzeug mit einem geparkten schwarzen Opel Insignia zusammen. An dem Opel entstand an der Beifahrertür ein Schaden in vermutlich vierstelliger Höhe. Der Verursacher fuhr weg, ohne sich irgendwie um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unfall auf dem Werksgelände eines Betriebs in der Niederkleiner Straße war am Montag, 20. Juni, zwischen 12 und 21.15 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

