Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Tatort: Schülerpark - Kripo sucht nach Überfall dringend Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Die Kripo Marburg sucht dringend nach Zeugen eines Vorfalls, der nach den Angaben des verletzten Opfers in der Nacht zum Dienstag, 21. Juni, um 01.30 Uhr im Schülerpark war. Der 34-Jährige, den die Polizei gegen 01.50 Uhr am Hauptbahnhof angetroffenen hat, sagte aus, dass vier Männer plötzlich und unvermittelt auf ihn einschlugen, als er die öffentliche Toilette in dem Park verließ. Die Täter, die er nicht näher beschreiben konnte, flüchteten mit seinem Rucksack und erbeuteten damit zwei Laptops, ein i-Phone, wenig Bargeld und persönliche Dokumente. Ein Rettungswagen transportierte den Verletzten zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Wer war in der Nacht zum Dienstag, 21. Juni, zwischen 01und 02 Uhr rund um den Hauptbahnhof bzw. im oder in der näheren Umgebung des Schülerparks unterwegs? Wem ist eine Viergruppe aufgefallen und wer kann diese Personen näher beschreiben oder Hinweise zu ihrer Identifizierung geben? Wer hat die Auseinandersetzung an den öffentlichen Toiletten im Park bemerkt oder zur angegebenen Tatzeit davonlaufende Personen gesehen? Wo ist ein schwarzer Rucksack aufgetaucht?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell