Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Angriff in der Untergasse - Kripo sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

In der Nacht zum Dienstag, 21. Juni, gegen 02.25 Uhr überfielen drei noch unbekannte Täter in der Untergasse plötzlich und unvermittelt ein Pärchen. Die Täter schlugen und traten gemeinschaftlich auf den Mann ein und entrissen ihm dabei die Bauchtasche mit Geldbörse und Mobiltelefon. Sie schlugen auch die Frau und erpressten von ihr mit der Drohung, den Mann weiter zu verprügeln, Bargeld. Die Männer flüchteten nach der Tat. Die Fahndung nach dem Trio blieb erfolglos. Alle drei waren ca. 20 Jahre alt und mit kurzen Hosen bekleidet. Einer der Männer war dunkelhäutig. Dieser und ein weiterer hatten dunkle Locken. Sie sprachen kein akzentfreies Deutsch. Die Männer erbeuteten neben den 20 Euro Bargeld der Frau, eine schwarze Nike-Umhängetasche (Bauchtasche), eine schwarze Ledergeldbörse und ein iPhone X. Auch hier bittet die Kripo Marburg um Mithilfe, sucht Zeugen und bittet diese dringend, sich zu melden. Wer war zur Tatzeit, Nacht zum Dienstag, gegen 02.25 Uhr in der Oberstadt, speziell in der Untergasse oder in der näheren Umgebung? Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem ist ein Trio aufgefallen, auf welches die Beschreibung passt und wer kann die Personen weiter beschreiben oder Hinweise zu ihrer Identifizierung geben? Wo ist die Nike-Bauchtasche? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

