Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einparkversuch verursacht hohen Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein Einparkversuch eines 94-jährigen Pkw-Fahrers verursachte am Freitag, 26.08.2022, einen hohen Sachschaden. Gegen 11.00 Uhr wollte der 94-Jährige in der Porschestraße auf einen Stellplatz eines Kundenparkplatzes eines Lebensmitteldiscounters einparken. Dabei beschleunigte wohl der Pkw, überfuhr eine Steinumrandung eines Baumes und kollidierte mit einem gegenüber geparkten Pkw. Der 94-Jährige habe den Rückwärtsgang eingelegt, fuhr über eine Strecke von etwa 5 Metern rückwärts und streifte hierbei massiv die Gebäudefassade des Lebensmitteldiscounters. Anschließend soll er es geschafft haben ordnungsgemäß einzuparken. Es wurde niemand verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 13.500 Euro. Die Höhe des Sachschadens an der Gebäudefassade ist hier nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell