POL-PDMT: Zeugenaufruf nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen i.S.d. §315d II StGB

Linden (ots) - Am vergangenen Wochenende (02.-04.07.2022) wurde in eine Firmenhalle im Gewerbegebiet Lindener Straße eingebrochen und hochwertige Arbeitsgeräte entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hachenburg Telefon: 02662-95580 pihachenburg@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei ...

