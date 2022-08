Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Motorradfahrerin in Kurve gestürzt - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Eine 54-jährige Motorradfahrerin stürzte aus hier nicht bekannten Gründen in einer scharfen Kurve und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Am Samstag, 27.08.2022, gegen 11.30 Uhr, befuhr sie die Landstraße 155, als diese nach dem Ortsausgang Göhrwihl in einer Kurve stürzte. Der Rettungsdienst brachte die 54-Jährige in ein Krankenhaus.

