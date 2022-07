POL-LB: Steinheim an der Murr: Flächenbrand nahe der Lehenstraße

Ludwigsburg (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache fing in der Nacht zum Montag gegen 00:50 Uhr ein Porsche Feuer, der am Fahrbahnrand der Tübinger Straße in Tamm geparkt war. Trotz erster Löschmaßnahmen durch Anwohner sowie dem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Tamm, entstand an dem Fahrzeug ein Totalschaden in Höhe von rund 158.000 Euro. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die ...

