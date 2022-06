POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Obstbäume gestohlen - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim-Käfertal (ots) - Am Dienstag Nachmittag, gegen 16:30 Uhr, kam es auf der B38, Höhe der Magdeburger Straße, im Abfahrtsbereich in Fahrtrichtung Weinheim, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kam ein Klein-Lkw, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Infolgedessen prallte der Klein-Lkw gegen den Bordstein, ...

mehr