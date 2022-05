Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub in Wohnung - Wer kennt den Mann auf dem Phantombild?

Hagen-Altenhagen (ots)

Bereits am Samstag, 28. August 2021, überfielen zwei bislang unbekannte Männer einen 69-jährigen Mann in dessen Wohnung in der Gertrudstraße. Der Hagener schlief vor seinem Fernseher ein und erkannte, gegen 23.20 Uhr, die beiden Täter in seiner Wohnung. Einer der Räuber schlug dem Mann ins Gesicht. Dabei benutzte er vermutlich einen Schlagring. Nachdem die Täter zwei Armbanduhren, Manschettenknöpfe und Bargeld aus der Wohnung des 69-Jährigen stahlen, flüchteten sie (Pressemeldung vom 30.08.21: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5006484). Ermittlungen ergaben, dass es bereits vier Wochen vor der Tat Kontakt zwischen den Tätern und dem späteren Opfer gab. Zu diesem Zeitpunkt kam man vor dem Mehrfamilienhaus in der Gertrudstraße ins Gespräch. Dieses verlagerte sich in die Wohnung des 69-Jährigen. Nachdem die Männer gemeinsam Kaffee tranken, stahlen die Täter bereits eine Armbanduhr des Hageners. Auf Grundlage der Täterbeschreibung konnte ein Phantombild des Haupttäters erstellt werden. Inzwischen liegt ein Gerichtsbeschluss zur Veröffentlichung dieses Bildes vor. Die Kripo bittet Zeugen, die Angaben zur Identität oder des Aufenthaltsortes der dargestellten Person machen können, sich unter der 02331-986 2066 zu melden. (sen) Über diesen Link gelangen Sie zu dem Phantombild: https://url.nrw/Phantombild19052022

