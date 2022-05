Polizei Hagen

POL-HA: Kontrollen am Hauptbahnhof - Gemeinsame Aktion der Direktionen Verkehr und Gefahrenabwehr

Einsatz

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte der Direktionen Gefahrenabwehr / Einsatz und Verkehr führten am Mittwoch (18.05.2022) in einer gemeinsamen Aktion mehrere Kontrollen im Bereich des Hagener Hauptbahnhofs durch. Sowohl an fest eingerichteten Kontrollstellen als auch bei Fußstreifen überprüften sie dabei insgesamt 67 Fahrzeuge und 92 Personen. Das Ergebnis des Einsatzes: 5 Verkehrsstrafanzeigen, ein geahndeter Handyverstoß, neun Verwarngelder gegen Fußgänger, die bei Rot über die Ampel liefen, vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen und vier sonstige Verwarngelder. Weitere Kontrollaktionen dieser Art sind bereits in Planung. (sen)

