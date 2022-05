Polizei Hagen

POL-HA: Falsch abgebogen - Drogentest positiv

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag, 17.05.2022, hielt eine Motorradpolizistin gegen 09:50 Uhr einen Van am Graf-von-Galen-Ring an. Der 23-jährige Fahrer war kurz zuvor falsch abgebogen. Er erklärte, dass sein Navigationsgerät ihn in die Irre geführt habe. Während des Gesprächs bemerkte die Polizistin gerötete Augen und Nervosität bei ihrem Gegenüber. Ein Speicheltest reagierte positiv auf Cannabisprodukte. Der Mann beteuerte seine Unschuld. Zur Beweiserhebung ließ die Polizistin ihm eine Blutprobe entnehmen. Dazu brachten ihre Kollegen den 23-Jährigen mit einem Streifenwagen ins Krankenhaus. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Das Verkehrskommissariat hat den Fall jetzt übernommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell