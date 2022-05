Polizei Hagen

POL-HA: Telefonbetrug zum Nachteil einer 80-Jährigen - Bargeld im fünfstelligen Bereich übergeben

Hagen-Mitte (ots)

Eine 80-jährige Hagenerin übergab am Dienstagabend (17.05.2022) Bargeld und Schmuck an eine bislang unbekannte Frau, nachdem sie einen Anruf von einer Trickbetrügerin erhielt. Gegen 17.45 Uhr rief die bislang unbekannte Täterin auf dem Festnetztelefon der Seniorin am Bergischen Ring an. Sie gab sich als Mitarbeiterin des Amtsgerichts Hagen aus und teilte der Frau mit, dass ihr Sohn in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Die 80-Jährige müsse eine Kautionszahlung leisten, um zu verhindern, dass ihr Sohn in ein Gefängnis gebracht werde. Daraufhin packte die Hagenerin einen fünfstelligen Geldbetrag sowie Goldschmuck in einen Umschlag und übergab diesen vor ihrer Haustür an eine ebenfalls unbekannte Frau. Diese gab sich als Frau Fischer aus. Den Polizeibeamten sagte die 80-Jährige, dass diese Frau etwa 30 Jahre alt und circa 170 cm groß war. Sie sprach akzentfreies Deutsch und hatte schwarze, schulterlange Haare. Bekleidet war die Unbekannte mit einem hellroten Jackett. Nach dem insgesamt circa 90-minütigen Telefonat rief die Hagenerin ihren Sohn an und stellte fest, dass sie Opfer einer Betrugsmasche geworden ist. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und übergaben die Ermittlungen an die Kripo. Diese sucht nun nach Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

