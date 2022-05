POL-HA: 3-jährigem Jungen das Leben gerettet - Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh spricht Beamten der Polizei Hagen Dank und Anerkennung aus

Hagen-Mitte (ots) - Ein Ladendieb ist am Montagabend (16.05.2022) in der Innenstadt vorläufig festgenommen worden. Gegen 19.00 Uhr fiel einem Ladendetektiv in einem Bekleidungsgeschäft in der Elberfelder Straße auf, wie sich der 30-Jährige drei Sportjacken im Wert von rund 200 Euro gegriffen hat. Im Anschluss rannte er aus dem Laden. Der Detektiv nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann nach kurzer Verfolgung ...

