Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Hagen-Mitte (ots)

Ein 40-jähriger Mann verursachte am Mittwochabend (18.05.2022) unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis einen Verkehrsunfall und entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 22.45 Uhr wurden Polizeibeamte zur Frankfurter Straße gerufen. Dort erwarteten sie eine Zeugin sowie der 40-jährige Hagener. Die Zeugin sagte den Beamten, dass der Mann mit seinem Opel beim Einparken rückwärts gegen einen geparkten Mercedes gefahren ist. Nach dem Unfall hat er die Unfallstelle zu Fuß verlassen und ist erst einige Zeit später zurückgekehrt. Die Polizisten konfrontierten den 40-Jährigen mit den Aussagen der Zeugin. Der Hagener wirkte alkoholisiert und hatte eine verwaschene Aussprache. Er sagte den Beamten, dass er zum Unfallzeitpunkt bereits etwas Alkohol getrunken hatte. Weil er bei der Polizei nicht sofort jemanden erreicht habe, hätte er anschließend einen Zettel an der Scheibe des beschädigen Autos hinterlassen und sich dann in eine angrenzende Kneipe begeben. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte einen Wert von 2,16 Promille an. Weitere Ermittlungen durch die Beamten ergaben, dass der 40-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Sie ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren wegen der Unfallflucht, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahren unter Alkoholeinfluss ein. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

