Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Brand im Hafen Plochingen

Göppingen (ots)

Am heutigen Montag, 28.03.2022, gegen 12.30 Uhr, kam es in einer Schrottverwertungsfirma am Rheinkai in Deizisau zu einem Brand mit großer Rauchentwicklung.

Mehrere Schrottkarossen, die für die Schrottpresse vorbereitet wurden, gerieten aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Es entstand eine große Rauchsäule, die jedoch keine Auswirkungen auf die Umwelt und den Verkehr auf der B10 hatte. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und bereits um 14 Uhr komplett gelöscht.

Ein Arbeiter wurde durch Schnittwunden leicht an der Hand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizeistation Stuttgart dauern an.

