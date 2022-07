Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Leonberg: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch bemerkte ein aufmerksamer Anwohner gegen 23:45 Uhr einen Mann, der im Begriff war, in ein Haus in der Schellingstraße in Leonberg einzubrechen. Da der 41-jährige Anwohner wusste, dass die 63-jährige Bewohnerin des Hauses derzeit im Urlaub ist, rief er einen 65-jährigen Nachbarn zu Hilfe. Gemeinsam gelang es Ihnen, den mutmaßlichen Einbrecher nach Verlassen des Gebäudes bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der 39-jährige Tatverdächtige konnte schließlich von einer Besatzung des Kriminaldauerdienstes des Polizeipräsidiums Ludwigsburg festgenommen werden. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ, diesen in Vollzug setzte und den 39-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

