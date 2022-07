Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Unfall in den Weinbergen mit verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Ein 63-Jähriger befuhr am Samstagnachmittag gegen 14:20 Uhr im Bereich der Löchgauer Steige mit einem Schmalspurschlepper seinen Weinberg. Das Fahrzeug geriet am Weinberg in Schieflage und stürzte um. Dabei wurde ein Arm des Fahrzeugführers eingeklemmt und gequetscht. Hinzugeeilte Winzer konnten den Verunglückten noch vor Eintreffen der Rettungskräfte befreien. Der Fahrer des Schleppers wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in Behandlung. Die örtliche Feuerwehr sowie ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden.

