Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Schwerverletzter nach Auseinandersetzung mit Glasflasche

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Körperverletzungsdelikt kam es am späten Freitagabend gegen 23:50 Uhr in der Poststraße vor der Diskothek "SeaSide" in Böblingen. Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wurde ein 49-Jähriger mit einer Glasflasche im Halsbereich verletzt. Vorausgegangen war ein Streit zwischen zwei Personengruppen, bestehend aus drei bis vier und fünf bis sechs Personen an einer Bushaltestelle am Elbenplatz. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten durch Beamte des Polizeireviers Böblingen Beteiligte der Auseinandersetzung festgestellt werden. Weitere Ermittlungen führten daraufhin zum vermeintlichen 23-jährigen Täter. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Böblingen, Tel. 0800/1100225, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell