Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Hoher Sachschaden und ein verletzter Fahrzeuglenker nach Rotlichtfahrt

Ludwigsburg (ots)

Eine verletzte Person, 3 beschädigte Fahrzeuge und ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 85.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagmittag gegen 11.50 Uhr auf der Landesstraße 1140 an der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg Süd, Gemarkung Möglingen, ereignet hatte. Ein 42-jähriger VW Lenker befuhr die Landesstraße 1140 von Schwieberdingen kommend in Richtung Ludwigsburg. An der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg Süd überquerte er trotz Rotlicht geradeaus den Einmündungsbereich. Im weiteren Verlauf stieß er mit einem entgegenkommenden 52 Jahre alten BMW-Lenker zusammen, der von der Landesstraße 1140 nach links auf den Autobahnzubringer in Richtung Stuttgart auffahren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der VW nach links abgewiesen und stieß anschließend gegen den Mercedes eines 62-jährigen Lkw-Lenkers, der von der Autobahn abgefahren war und an der Lichtzeichenanlage der Einmündung zur Landesstraße 1140 verkehrsbedingt aufgrund Rotlicht warten musste. Bei dem Unfall wurde der 42 Jahre alte VW-Lenker schwer verletzt und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der VW und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem wurde ein Spezialfahrzeug zur Reinigung der Fahrbahn angefordert, da durch auslaufende Betriebsstoffe der verunfallten Fahrzeuge die Fahrbahn verschmutzt wurde. Die Autobahnausfahrt aus Richtung Heilbronn musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen gesperrt werden. An der Unfallstelle waren die Feuerwehr Möglingen, die Straßenmeisterei Ludwigsburg, sowie die Autobahnmeisterei und der Rettungsdienst im Einsatz. Das Polizeipräsidium war mit 4 Streifenwagenbesatzungen an der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell