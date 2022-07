Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Lkw macht sich selbstständig und verursacht hohen Schaden

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 06:20 Uhr machte sich in der Rottenburger Straße in Maichingen ein Lkw selbstständig, der zuvor von dem 52-jährigen Fahrer abgestellt, jedoch mutmaßlich nicht ausreichend gesichert worden war. Der Lkw begann auf der abschüssigen Straße loszurollen, stieß gegen einen geparkten Seat und schob diesen gegen einen Gartenzaun. Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro.

