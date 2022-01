Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: 25 Jahre alter Polizeibeamter der PI Bad Kreuznach bei Verkehrssicherung auf B 41 von PKW erfasst und verletzt

B 41, Höhe Abfahrt Roxheim (ots)

Am 15.01.2022 gegen 17:05 Uhr war eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Bad Kreuznach mit der Absicherung eines Pannenfahrzeugs auf der B 41 in Höhe der Abfahrt Roxheim betraut. Die ordnungsgemäß abgesicherte Streifenwagenbesatzung verlangsamte den sich nähernden Fahrzeugverkehr, damit der Abschleppdienst das liegengebliebene Fahrzeug aufladen konnte. Ein 25 Jahre alter Polizeibeamter wurde aus bisher ungeklärter Ursache von einem 80 Jahre alten PKW-Führer aus dem Landkreis Bad Kreuznach erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Der schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte Beamte wurde in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus verbracht. Die B 41 musste im Rahmen der Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden voll gesperrt werden, was zu erheblichem Stau führte. Gegen 20:40 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Weitere Presseauskünfte sind aufgrund des derzeitigen Standes der Ermittlungen nicht möglich.

