Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Wesel (ots)

Sonntag gegen 12:39 Uhr kam es an der Einmündung Bocholter Straße Reeser Landstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Zweirad. Der Zweiradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Ein 82-jähriger Pkw Fahrer aus Wesel befuhr mit seinem Fahrzeug die Reeser Landstraße aus Flüren kommend in Richtung Wesel. An der Einmündung bog er nach links in die Bocholter Straße ab. Im Einmündungsbereich kollidierte er mit einem 56-jährigen Motorradfahrer aus den Niederlanden. Der Pkw Fahrer blieb unverletzt. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Zweirad wurde sichergestellt. Woher der Motorradfahrer genau kam ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen in der Sache melden sich bitte bei der Polizei in Wesel unter Tel: 0281-107-1622.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell