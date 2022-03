Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Schule, mehrere massive Türen stark beschädigt

Steinfurt (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in das Gymnasium Dionysianum an der Anton-Führer-Straße eingestiegen. Die Täter hebelten in der Zeit zwischen Freitag (25.03.), 17.30 Uhr bis Montag (28.03.), 06.45 Uhr ersten Ermittlungen zufolge zwei massive Eingangstüren auf und gelangten so in die Schulräume. Dort hebelten sie weitere massive Türen auf und im Lehrerzimmer mehrere Fächer von Lehrkräften. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

