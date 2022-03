Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, 11-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Steinfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Oststraße/Goethestraße ist am Montagmittag (28.03.22) gegen 12.30 Uhr ein 11-jähriger Junge leicht verletzt worden. Der Junge aus Ibbenbüren fuhr mit seinem Fahrrad auf der Goethestraße in Richtung Oststraße. Zeitgleich fuhr eine 23-jährige Autofahrerin aus Westerkappeln mit einem weißen Renault Clio auf der Oststraße in Richtung Kreuzung Wilhelmstraße/Heldermannstraße. Schließlich wollte der 11-Jährige die Oststraße überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Auto. Dabei wurde der 11-Jährige leicht verletzt, er mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden. Die 23-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden des Unfalls liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 1800 Euro. Die Oststraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

