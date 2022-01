Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Leuth: Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Nettetal-Leuth (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der Hinsbecker Straße in Nettetal ist ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Grefrath schwer verletzt worden. Der 23-Jährige war in der Nacht zu Sonntag gegen 01:20 Uhr mit seinem PKW in Richtung Leuth unterwegs, als er mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht./BJ (79)

