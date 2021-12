Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Niederahr (ots)

Am Sonntag, den 12.12.2021 gegen 02:00 Uhr, wurde der PI Montabaur ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in der Hauptstraße gemeldet. Mehrere Jugendliche wurden dabei beobachtet, wie sie große Geschenkkartons, welche zuvor unter dem Dorf- Weihnachtsbaum abgelegt waren, auf der Hauptstraße ablegten. Die Kartons waren mit Pflastersteinen gefüllt, um diese zu beschweren.

Bis zum Eintreffen der Beamten kollidierte mindesten ein Verkehrsteilnehmer mit den Kartons, fuhr im Anschluss jedoch weiter.

Der bisher unbekannte Verkehrsteilnehmer sowie weitere Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Montabaur, Tel.: 02602-92260, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell