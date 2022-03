Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Verkehrsunfallflucht

Hopsten (ots)

Am Montag (28.03.) um 06.15 Uhr befuhr ein Mann aus Hopsten mit seinem weißen Seat Leon die L593 (Westerbauer) aus Richtung Hopsten kommend in Richtung Halverde. Zu der Zeit war es dunkel und stark nebelig. Auf halber Strecke im Bereich des Energiewindparks kam dem Fahrer plötzlich ein anderes Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen. Hierbei handelte es sich wahrscheinlich um einen weißen VW Typ T5. Nur durch ein sofortiges Ausweichen des Hopsteners nach rechts auf den Grünstreifen konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Dabei fuhr er gegen einen Leitpfosten und beschädigte den Grünstreifen. Der weiße Seat Leon wurde an der Stoßstange und am Kühlergrill beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 3.000 Euro. Das entgegenkommende Fahrzeug setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell