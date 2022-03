Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in heilpädagogisches Zentrum

Rheine (ots)

Durch Aufhebeln eines Fensters sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (25.03.22), 16.00 Uhr, und Montag (28.03.22), 07.00 Uhr, in das heilpädagogische Zentrum an der Dreikönigsstraße gelangt. Sie durchsuchten der Spurenlage zufolge zahlreiche Büroräume des großen Gebäudekomplexes nach Wertgegenständen. Im Inneren wurden mehrere Türen unter Anwendung von roher Gewalt geöffnet. Die Täter stahlen unter anderem einen Laptop, mehrere Kameras und Münzgeld. Die Polizei in Rheine sucht Zeugen und nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

