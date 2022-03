Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, 57-Jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Lengerich (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag (25.03.22) schwere Verletzungen zugezogen. Der 57-Jährige aus Telgte fuhr mit seiner Suzuki-Maschine auf der Straße Am Hülshof in Richtung Tecklenburg. Zeitgleich war eine 49-jährige Autofahrerin auf derselben Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Sie fuhr einen grauen Audi. Die Autofahrerin aus Lengerich wollte dann nach links in die Straße Im Zitterdiek einbiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah sie den ihr entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zur Kollision. Der 57-Jährige stürzte, wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden. Die 49-Jährige erlitt einen Schock. Das Auto und das Motorrad mussten abgeschleppt werden. Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei rund 9.500 Euro.

