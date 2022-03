Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Autofahrerin fährt gegen Baum, schwer verletzt

Greven (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist eine 64-jährige Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie wurde schwer verletzt. Die Frau aus Greven war am Freitagnachmittag (25.03.22) gegen 15.30 Uhr mit ihrem Toyota auf der Montargisstraße in Richtung Saerbecker Straße unterwegs. Etwa auf Höhe der Hausnummer 83 kam sie plötzlich nach rechts von der Straße ab. Nach der Kollision mit einem Baum wurde die 64-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Kräfte der Feuerwehr mussten sie befreien. Sie wurde schwer verletzt mit einen Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der Sachschaden liegt geschätzt bei rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell