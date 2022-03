Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Einfamilienhaus, Auto gestohlen

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben sich in Reckenfeld an der Rheinstraße Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Die Täter drangen in der Zeit zwischen Montag (21.03.22), 22.00 Uhr, und Dienstag (22.03.22), 07.05 Uhr, in das Haus ein. Aus dem Haus entwendeten sie zwei Geldbörsen sowie den Fahrzeugschlüssel zum grauen Opel Corsa der Geschädigten. Anschließend fuhren die Täter mit dem Opel davon. Der Corsa einer jüngeren Baureihe mit dem Kennzeichen ST-EL1614 wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Er ist bisher noch nicht wieder aufgefunden worden. Die Täter ließen am Tatort ein altes, schwarzes Hollandrad zurück, das sichergestellt wurde. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl. Hinweise auf den oder die Täter, auf das gestohlene Auto oder zum zurückgelassenen Fahrrad nimmt die Wache in Greven entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

