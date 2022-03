POL-ST: Kreis Steinfurt, Versammlungen müssen angezeigt werden

Steinfurt (ots) - Am Dienstag (22.03.) wurde auf dem Parkplatz an der Neuenkirchener Straße 6 ein Fahrzeug beschädigt. Der weiße Mercedes C 220 Kombi war in der Zeit von 08.20 Uhr bis 14.00 Uhr dort abgestellt. In dieser Zeit wurde der Pkw im Heck-Bereich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu ...

