Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Verkehrsunfall mit Hund, Eigentümer gesucht

Nordwalde (ots)

Am Mittwoch (23.03.2022) gegen 06.55 Uhr ist es auf der Altenberger Straße im Einmündungsbereich der Straße Am Teich zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 48-jähriger Mann aus Nordwalde befuhr mit seinem Opel Meriva die Altenberger Straße stadtauswärts. In Höhe der Einmündung der Straße Am Teich kollidierte der 48-Jährige mit einem freilaufenden Hund. Bei dem Hund handelte es sich um einen etwa 40 bis 50 Zentimeter großen Rüden mit hellblondem kurzem Fell, ähnlich einem Labrador Retriever. Nach Zeugenaussagen kam der Hund aus dem Bereich der Gildestraße. Nach dem Zusammenstoß lief der Hund wieder in Richtung Gildestraße davon. Am Opel Meriva entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 1000 EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Unfall aufgenommen. Die Beamten suchen den Eigentümer des vermutlich verletzten Hundes oder Zeugen, die Hinweise zum Eigentümer des Hundes geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell