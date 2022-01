Feuerwehr Essen

FW-E: Eine leicht verletzte Person nach Unfall mit U-Bahn in Karnap

Bild-Infos

Download

Essen-Karnap; Karnaper Straße, Freitag, 28.01.2022; 15:28 Uhr (ots)

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Essen zum Einsatzstichwort "Person unter U-Bahn" zur Haltestelle Boyer Straße in Karnap alarmiert. Nach ersten Aussagen sollte ein junger Mann unter dem Triebwagen der U-Bahn, die an dieser Stelle oberirdisch fährt, eingeklemmt sein. Die zuerst eintreffenden Kräfte stellten fest, dass ein 15jähriger Teenager zum Glück nicht schwer eingeklemmt war, sondern lediglich im Bereich der Hüfte unter einer Querstrebe festhing. Nach einer Erstbegutachtung durch den Rettungsdienst wurde entschieden, die Querstrebe abzuschrauben und parallel mit zwei Hydraulikhebern die Bahn anzuheben. Nach der erfolgreichen Befreiung wurde der junge Mann vom Rettungsdienst und Notarzt weiter untersucht und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Auch der Fahrer der U-Bahn wurde zwischenzeitlich vom Rettungsdienst betreut. Wie es zu dem Unfall kam, wird zurzeit von der Polizei ermittelt. (SK)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell