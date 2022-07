Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zweirad kollidierte mit Pkw

Dinslaken (ots)

Sonntag gegen 12:42 Uhr kam es auf der Berger Straße in Höhe der Autobahnanschlussstelle zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt. Ein 35-jähriger Mann aus Hünxe fuhr von der Autobahnausfahrt kommend nach links auf die Berger Straße in Richtung Dinslaken. Hierbei übersah er einen 60-jährigen Zweiradfahrer aus Dinslaken, der die Berger Straße in Richtung Kirchhellen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Zweiradfahrer verletzte sich schwer. Er wurde in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Seine 60-jährige Sozia wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Unfallkrankenhaus nach Duisburg. Lebensgefahr besteht nicht. Der Pkw Fahrer blieb unverletzt. Das Zweirad wurde sichergestellt. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme durch Polizeibeamte abgeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell