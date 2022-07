POL-WES: Alpen - Bürgersprechstunde

Moers (ots) - Am Dienstag, 05.07.2022, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr, steht der Bezirksdienstbeamte, Polizeihauptkommissar Michael Goralczyk, interessierten Bürgerinnen und Bürgern in den Räumen der AWO Kapellen, an der Ehrenmalstraße, als Ansprechpartner zur Verfügung. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: ...

mehr