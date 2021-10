Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannter Täter schlägt Mann ins Gesicht

Ludwigshafen (ots)

Am 13.10.2021, gegen 17:50 Uhr, kam es auf einem Spielplatz in der Bertolt-Brecht-Straße in Oggersheim zu einer Körperverletzung. Ein unbekannter, ca. 20-jähriger Täter schlug ohne erkennbaren Grund dem Geschädigten ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell